Kahve, Altın Ve Doları Geride Bıraktı

Türkiye’de yatırım alışkanlıkları, mevcut enflasyon süreciyle birlikte dönüşüm geçiriyor. Mevduat hesaplarındaki bileşik faiz oranları yüzde 60’a yaklaşırken, yatırımcılar halka arz süreçleri, hisse senetleri, profesyonellerin yönettiği yüksek getirili fonlar ve döviz gibi çeşitli araçlara yöneliyor. Geçmişte konut ve otomobil alım satımı yapan kişiler, şimdi finansal kazanç elde etmenin yollarını aramaya başladı. Ülkemizde en fazla tercih edilen yatırım araçları arasında yer alan altın, dolar ve euro’ya kıyasla daha yüksek getiri sağlayan emtiaların tercih edildiği gözlemleniyor.

SON DÖNEMİN YENİ GÖZDESİ: KAHVE

Kahve fiyatlarında dikkate değer bir artış yaşanıyor. Altın ve dolar, kahve yatırımının yanında oldukça düşük getiriler sağlıyor. Son bir ay içinde kahve ve kakao, yatırımcılara yüzde 12 civarında kazanç sağlarken, hurma yağı yüzde 7, ayçiçek yağına yatırım yapanlar da yüzde 5.87 oranında kazanç elde etti. Bu dönemde dolar yüzde 1.37, altın ise yüzde 1.29 değer kazandı.

KAYBETMEYENLER DE VAR

Gıda emtiaları arasında portakal suyu yüzde 21, patates yüzde 18, yulaf ise yüzde 10 oranında kayıp yaşatıyor. Bu durum, yatırımcıların dikkat etmesi gereken unsurlar arasında bulunuyor.