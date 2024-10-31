Kahve Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

KAHVENİN ÇEKİCİLİĞİ NEREDEN GELİYOR?

Kahvenin büyüleyici etkisi yalnızca tadında değil, aynı zamanda kokusunun bile sinir sistemimizi harekete geçirmesinde saklı. Bir yudum almadan önce bile kahvenin cazibesi hissediliyor.

KAHVENİN SAĞLIĞA FAYDALARI

Kahvenin içerisinde bulunan kafein, klorojenik asit, kahweol ve kafestol gibi bileşenler, onu güçlü bir antioksidan kaynağı haline getiriyor. Dr. Bozkaya, özellikle işlenmemiş ve katkısız çekirdek kahvelerin sağlık açısından faydalı olduğunu vurguluyor. Katkısız ve aromasız kahveler, örneğin filtre kahve, orta kavrulmuş kahve ve Türk kahvesi, demans, tip 2 diyabet ve kalp damar hastalıkları riskini azaltarak olumlu etkiler sağlıyor.

KARDİYOLOGLARIN UZAK DURDUĞU KAHVE TÜRLERİ

Doç. Dr. Bozkaya, en sağlıksız kahve türlerinin granül kahveler olduğunu ifade ediyor. “Granül kahveler, en düşük kalite çekirdeklerden üretiliyor ve faydalı etkilerden yoksun.” Çifte kavrulmuş kahveler ise yoğun kavurma işlemi nedeniyle kanserojen akrilamid maddesinin oranını artırıyor. Ayrıca, otantik veya gurme olarak adlandırılan karışım kahveler; süt tozu, krema veya çeşitli katkı maddeleri içerdiği için dikkatli tercih edilmesi gereken kahve türleri arasında yer alıyor.

SOGUK DEMLENMİŞ KAHVENİN SAĞLIK AÇISINDAN DEĞERİ

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen soğuk demlenmiş kahveler (Cold Brew) hakkında Dr. Bozkaya, “Soğuk ya da sıcak demlenmesi arasında kafein içeriği bakımından bir fark yok. Damak zevkinize göre ikisini de tercih edebilirsiniz.” diyor. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken şey, katkısız ve doğal çekirdeklerin kullanılması.

KAFEİN TOXİSİTESİ VE KAHVENİN ZARARLARI

Kahvenin uyarıcı etkisi, metabolizmayı hızlandırması gibi özellikleri günlük yaşantıyı olumlu etkilerken, yüksek dozda kafein alımı bazı sağlık risklerine yol açabiliyor. Dr. Bozkaya, “350-400 mg’ın üzerindeki kafein tüketimi çarpıntı, sinirlilik, ellerde titreme ve tansiyon dengesizliklerine sebep olabilir. Günde maksimum 250 mg kafein güvenli doz sınırını aşmamalısınız.” diyor. Örneğin, 1 fincan Türk kahvesi yaklaşık 40-50 mg kafein içermekteken, 1 kupa filtre kahve 150-250 mg kafein içerebiliyor.

KAHVE VE SU İLİŞKİSİ

Kahvenin diüretik etkisi sebebiyle vücuttan sıvı kaybettirdiğini belirten Dr. Bozkaya, kahvenin yanında su tüketilmesinin önemli olduğunu ifade ediyor. “Kafein, vücuttan su atılımını hızlandırır; bu yüzden kahvenin yanında su içmek oldukça önemlidir.” diyor.

EN SAĞLIKLI TERCİH: ORTA KAVRULMUŞ TÜRK KAHVESİ

Doç. Dr. Bozkaya, hem kültürel bir ritüel olarak hem de sağlıklı bir seçim olarak orta kavrulmuş Türk kahvesini öneriyor. Günlük 1-2 fincan tüketiminin yeterli olduğunu ifade eden Dr. Bozkaya, “Türk kahvesi, kültürümüzü yansıtan bir değer olduğu kadar, sağlıklı bir içecektir. Etkisini yalnızca tadıyla değil, kokusuyla da hissettirir.” diyerek sözlerini tamamlıyor. Kahvenin sayısız faydasından yararlanırken, doğru türü tercih etmek büyük önem taşıyor. Sağlığınıza dost kahve seçeneklerini tercih ederek, kahvenin güçlü etkilerinden güvenle faydalanabilirsiniz.