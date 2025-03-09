Kahve Sektörü İflasın Eşiğinde

KÜRESEL KAHVE TİCARETİ ZOR DÖNEMDE

Küresel kahve ticareti, hızla artan fiyatlarla beraber zor bir süreçten geçiyor. ABD Ulusal Kahve Birliği, dünya genelindeki kahve ticaretinde ICE borsasında Arabica kahve vadeli işlemlerinin Kasım ayından bu yana yüzde 70 oranında yükseldiğini bildirdi. Dünyanın en büyük kahve üreticisi olan Brezilya’da yaşanan rekolte kayıpları, kahve çekirdeklerinin bulunabilirliğini azaltıyor. Bir kahve komisyoncusu, “Piyasada ‘elden ele’ ticaret artıyor ve firmalar stok yapmaktan kaçınıyor. Kimse risk almak istemiyor, herkes sadece anlık ihtiyacını karşılamaya çalışıyor” diyerek durumu özetliyor.

KAHVE SEKTÖRÜ KRİZ İÇİNDE

Reuters’ın haberine göre, ABD’de bir büyük kahve kavurma tesisinin genel müdürü, fiyat artışlarının hem işletmeler hem de tüketiciler için büyük bir çıkmaza yol açtığını ifade etti. Müdür, “Bazı müşterilerimiz işlerini sürdüremeyecek duruma geldi. Yeni fiyatlarla satış yapıp yapamayacaklarını bilmiyorlar. Bazıları iflasın eşiğinde” dedi.

PIYASADA KONSOLİDASYON MÜMKÜN

Süpermarketler ve perakendecilerin artan maliyetlere karşı direnç göstermesi, tedarik zincirinde önemli aksaklıklara neden oluyor. Bu durum, bazı marketlerde kahve stoklarının tükenmesine yol açtı. Broker MVLcoffee’nin sahibi Michael Von Luehrte, “Kahve piyasasında büyük bir konsolidasyon dalgası yaşanabilir. Daha güçlü sermayesi olan şirketler ticaret hacmini artırırken, finansal gücü zayıf olan firmalar piyasadan çekilmek zorunda kalabilir” şeklinde görüş belirtiyor.

FİYAT ARTIRIMLARINA TEPKİLER ARTIYOR

Emtia tüccarı Louis Dreyfus, kahve ekili alanların fiyat artışlarına yanıt olarak genişlemesini sağladığını aktardı. Hindistan, Uganda, Etiyopya ve Brezilya gibi ülkelerde yeni ekim alanlarının artışı, ileride arz fazlası ve fiyatlarda ani bir düşüşe neden olabilir. Ancak fiyatlar makul seviyelere inene kadar, kahve sektörünün büyük kısmı ekonomik zorluklarla savaşmak zorunda kalacak gibi görünüyor.