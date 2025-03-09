Kahve Ticaretinde Kriz Derinleşiyor

KAHVE TİCARETİ ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR

Küresel kahve ticareti, ani fiyat artışlarıyla zor bir döneme girdi. ABD Ulusal Kahve Birliği, dünya genelinde kahve ticaretinde referans olan ICE borsasındaki Arabica kahve vadeli işlemlerinin Kasım ayından bu yana yüzde 70 oranında yükseldiğini açıkladı. Dünyanın en büyük kahve üretici ülkelerinden Brezilya’da yaşanan rekolte kayıpları, kahve çekirdeklerin bulunabilirliğini azaltıyor. Bir kahve komisyoncusu, “kimse risk almak istemiyor, herkes sadece anlık ihtiyacını karşılamaya çalışıyor” diyerek, piyasada ‘elden ele’ ticaretin arttığını ve firmaların stok yapmaktan kaçındığını söyledi.

KAHVE SEKTÖRÜ ZOR DURUMDA

Reuters’ın haberine göre, ABD’de bir kahve kavurma tesisinin genel müdürü, fiyat artışlarının işletmeleri ve tüketicileri zorlukla karşı karşıya getirdiğini belirtti. Müdür, “Bazı müşterilerimiz işlerini sürdüremeyecek duruma geldi. Yeni fiyatlarla satış yapıp yapamayacaklarını bilmiyorlar. Bazıları iflasın eşiğinde” dedi.

Özellikle süpermarketler ve perakendecilerin artan maliyetleri kabul etmemesi, tedarik zincirinde büyük aksamalar yaratıyor. Bu da bazı marketlerde kahve stoklarının tükenmesiyle sonuçlandı. Broker MVLcoffee’nin sahibi Michael Von Luehrte, “Daha güçlü sermayesi olan şirketler ticaret hacmini artırırken, finansal gücü zayıf olan firmalar piyasadan çekilmek zorunda kalabilir” diyerek, kahve piyasasında büyük bir konsolidasyon dalgasının yaşanabileceğini belirtti.

FİYAT ARTILARINA YENİ ÖNLEMLER

Emtia tüccarı Louis Dreyfus ise kahve ekili alanların fiyat artışlarına tepki olarak genişlediğini ifade etti. Hindistan, Uganda, Etiyopya ve Brezilya gibi ülkelerde yeni ekim alanlarının artması ilerleyen dönemde arz fazlasına ve fiyatlarda ani düşüşe yol açabilir. Ancak fiyatlar makul seviyelere gerileyene kadar, kahve sektörünün büyük bir kısmının ekonomik zorluklarla başa çıkmak zorunda kalması bekleniyor.