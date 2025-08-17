Kahve, Yatırımda Yükselen Yıldızdır

Türkiye’de yatırım tercihleri enflasyon süreciyle birlikte önemli bir değişim gösteriyor. Yaklaşık yüzde 60’a varan bileşik faiz oranlarıyla mevduatlar, halka arz süreçleriyle hisse senetleri ve profesyonellerce yönetilen yüksek getirili fonlar gibi farklı yatırım araçlarına yönelim artıyor. Daha önce konut ve otomobil alım satımıyla uğraşan yatırımcılar şimdi daha fazla kazanç sağlama çabası içinde. Ülkemizdeki en popüler yatırım ürünlerinden biri olan altın, dolar ve euro gibi para birimlerine göre daha yüksek kazanç sunan emtialar arasında yer alıyor.

SON DÖNEMİN YÜKSELEN YILDIZI KAHVE

Kahve fiyatları üzerinde dikkate değer gelişmeler yaşanıyor. Altın ve dolar, kahve ile karşılaştırıldığında daha az kazanç getiriyor. Kahve ve kakao son bir ay içerisinde yaklaşık yüzde 12 oranında getiri sağlarken, hurma yağı yatırımcılarına yüzde 7, ayçiçek yağına yatırım yapanlara ise yüzde 5.87 kazanç sundu. Bu dönemde dolar yüzde 1.37, altın ise yüzde 1.29 değer kazandı.

KAYBETTİRENLER DE VAR

Gıda emtialarında ise bazı yatırım araçları kayıplar yaşatıyor. Portakal suyu bir ayda yüzde 21, patates yüzde 18 ve yulaf ise yüzde 10 oranında değer kaybetti.