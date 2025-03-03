Kahveci: “Fenerbahçe’nin Oyun Disiplini Harika”

MAÇIN HIZI VE PERFORMANS GÖSTERİSİ

Kahveci, Fenerbahçe’nin oyun disiplinini övgü dolu sözlerle değerlendiriyor. “Daha maçın başında hazırlandıkları belliydi. Saat 20:30’da başladı, 21:00’de bitti! Taraftarlar mest oldu, neden? Oyun gücü, goller… Çağlar’ın asistiyle Tadic’in şık golü, En-Nesyri’nin füzesi, Szymanski ve Fred’in bitmez tükenmez enerjisi… Kaleci İrfan Can Eğribayat’a bile iş düşmedi, tebrikler!” şeklinde açıklama yaptı. Devre arasında oyuncuların hocasına “Perşembe gününe bakalım, rahatız” dediğini tahmin eden Kahveci, bu disiplinin Fenerbahçe’yi başarı merdiveninde yukarılara taşıdığını vurguladı.

DZEKO’NUN GENÇLİĞİ VE PERFORMANSI

Kahveci, Edin Dzeko’nun performansını da değerlendirmeye aldı. “Bu Fenerbahçe’yi eleştirecek ne var ki? Hak edene hakkını veririm. Dzeko yaşı ilerledikçe gençleşiyor resmen! İki golün içinde o var. Antalyaspor’un hocası Emre merkezi kapattı ama Dzeko kilidi yine de açtı. Daha ne yapsın?” diyerek bu tecrübeli golcüyü alkışladı.

Transfer kıyaslamasında asıl dikkat çeken bölge ise stoperler oldu. Kahveci, Fenerbahçe’nin stoperi Milan Skriniar ile Galatasaray’ın transfer ettiği Carlos Cuesta’yı karşılaştırarak, “Bir oyuncu bazen birden fazladır. Skriniar geldiğinden beri Fenerbahçe’nin defansı oturdu. Yanında kim oynarsa oynasın, o özgüven aşılıyor. Bu adam Galatasaray uçağındaydı neredeyse! Skriniar’ı indirdiler, Cuesta’yı bindirdiler. Al sana oyuncu farkı! Defansif disiplin, duruş… Bir oyuncu nasıl fark yaratır, işte böyle!” şeklinde konuştu.

MOURINHO’YA ÖVGÜLER

Fenerbahçe’nin orta sahasını övmekten de geri durmayan Kahveci, “Szymanski mücadelede inanılmaz, Fred ise onunla başka bir role büründü. Bu takım ivme kazanmasın da ne yapsın? Mourinho’yu nasıl övmeyelim? Farkı yaratan o! Puan farkı matematiksel olarak 4 ama mental olarak Fenerbahçe +1 önde. Psikoloji, özgüven, momentum… Hepsi onlarda!” diyerek Jose Mourinho’nun takım üzerindeki etkisine dikkat çekti.