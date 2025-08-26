Kairat, Celtic’i Eleyerek Şampiyonlar Ligi’ne Kaldı

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE TARİHİ AN

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nin play-off turunda golsüz biten ilk maçın rövanşında Kazakistan temsilcisi Kairat, İskoç takım Celtic ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın normal süresi ve uzatma bölümü de aynı şekilde golsüz tamamlandı.

KAZAKİSTAN EKİBİ TARİH YAZDI

Kairat, rakibine penaltılarla 3-2 galip geldi ve böylece kulüp tarihinin ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak. Kairat’ın kalecisi Temirlan Anarbekov, 3 penaltı atışında başarılı olarak gol yemedi ve bu başarıda önemli bir katkı sağladı. Kazakistan temsilcisi, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üç ön eleme ve play-off mücadelesinin ardından Olimpija Ljubljana, KuPS, Slovan Bratislava ve Celtic gibi takımları geride bırakarak grup aşamasına yükselmeyi başardı.