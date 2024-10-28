Kalaycıoğlu Kardeşiyle Buray Konserine Gitti

ALEYNA KALAYCIOĞLU’NUN KARDESİ İLE KONSER ZİYARETİ

Survivor yarışması ile tanınan ve son dönemde çıkardığı şarkılarla adından sıkça söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, kardeşi Cansu ile birlikte Buray konserine katıldı. Aylar önce, kardeşinin geçirdiği ameliyat sonrasında sağlık durumunun kötüleştiğini belirten Kalaycıoğlu, bu süreçte yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

KARDEŞİNİN YAŞADIĞI SORUNLAR

Aleyna Kalaycıoğlu, “Şimdi madem hastaneler ve insanların bütün hayatlarını tek hamlesiyle mahvedebilen sözde (!) doktorlardan bahsediyoruz, bende biraz dışarıdan ne kadar güzel görünse de kardeşime her baktığımdaki iç yaramı anlatayım” diyerek, Cansu’nun yaşadığı zor süreç hakkında bilgi verdi.

Kalaycıoğlu, “Kardeşim şu an göremiyor, konuşamıyor ve hareket edemiyor” ifadelerini kullanarak Cansu’nun sağlık durumunu anlattı. “Kardeşimin kalbi 70 dakika boyunca durmuştu. Beynin yüzde 70’den fazlası hasarlıydı. Yaşasa bile birkaç ay ömür biçtiler. Zaten o süreçte yatağa bağımlı, göremeyecek, konuşamayacak ve hareket edemeyecekti. Anneme fişini çekmek için soru sordular, ya inanabiliyor musunuz?” şeklinde duygusal bir anlatımda bulundu.

KONSERDE KEYİFLİ ANLAR

‘Ben ölene dek kardeşimin hakkını arayacağım’ diyen Kalaycıoğlu, Buray konserine katılmaları ile keyifli anlar yaşadı. Kardeşiyle birlikte geçirdiği bu mutlu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Aleyna Kalaycıoğlu ve kardeşi Cansu Tutuş’un eğlenceli anlarına, Kalaycıoğlu’nun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi rapçi Vahap Canbay da katıldı. Bu anlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü ve paylaşımlarına olumlu tepkiler alındı.