Kalbinden Bıçaklanan Genç Hayatını Kaybetti

OLAYIN BAŞLANGICI

Esenler’de 17 Mart Pazartesi günü, 26 yaşındaki Abdurrahman Balcı, yaşadığı apartmanın önünde çekirdek yiyip etrafa atan ve gürültü yapan Berat C. (19), Baran C. (17) ve Musa P.’yi (19) uyardı. Bu uyarı sonrası Balcı ile 3 kişi arasında sözlü bir tartışma başladı. Berat C., tartışmanın ardından kardeşiyle birlikte yürüyüşe çıkan Balcı’ya saldırmaya karar verdi.

SALDIRI VE SONUÇLARI

Berat C., cebinden çıkardığı bıçağı art arda Balcı’ya sapladı. Balcı, olayın ardından kanlar içerisinde yere yığılırken, Berat C., Baran C., ve Musa P. hızla olay yerinden uzaklaştı. Balcı, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SALDIRGANLARIN YAKALANMASI

Olay ihbarı üzerine gelen güvenlik ekipleri, aldıkları önlemlerin ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Kimlikleri belirlenen şüpheliler, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa süre içinde yakalandı. Gözaltına alınan Berat C., Baran C., ve Musa P., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.