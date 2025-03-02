Kaleci Kuralı Değişikliği: İhlalde Köşe Vuruşu

KALECİLERİN TOP TUTMA SÜRESİ DEĞİŞTİ

IFAB’ın resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, artık kalecilerin topu elinde tutma süresi 8 saniye ile sınırlandırıldı. Kaleci, topu 8 saniyeden fazla tutarsa, hakem görsel olarak bir geri sayım yapacak ve ardından rakip takıma bir köşe vuruşu verecek. Önceki düzenlemede, kalecinin topu bırakması için 6 saniyelik bir süresi vardı, ancak bu kural hakemler tarafından sıkça uygulanmıyordu.

VAR PROTOKOLÜNDE YENİ DÜZENLEMELER

Ayrıca, Video Yardımcı Hakem (VAR) protokolüne önemli bir ekleme yapıldı. Bu yeni düzenlemeye göre, hakemler VAR incelemesi veya uzun bir VAR kontrolü sonrasında anons yapma hakkını elde etti. Ayrıca, belirli durumlarda yalnızca takım kaptanının hakemle konuşabilmesine dair yeni yönergeler belirlendi.

YENİ OFSAYT KURALINDA DENEMELER YAPILACAK

IFAB, yeni bir ofsayt kuralı denemeleri için müsabakalar bulma kararı aldığını da duyurdu. Bu denemeler, kuralların oyun üzerindeki etkisini değerlendirmek için gerçekleştirilecek.