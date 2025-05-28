“Kalıcı Barış İçin Hazırız”

ERDOĞAN’IN ZİRVEDEKİ AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Zirvesi’nde önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, “Bu iki dost ülkeyle işbirliğini geliştirmenin bir zaruret olduğunu düşünüyoruz. Üçlü işbirliğimizin kurumsallaşması için dışişleri bakanlarımız gerekli çalışmaları yürütecekler” dedi. Ayrıca, yaşanan gelişmelerin ülkeler arasındaki dayanışmanın önemini her geçen gün artırdığını vurguladı. Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmanın son bulması adına ilan edilen ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesini umut ettiğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin bu süreçte her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

AZERBAYCAN TOPRAKLARININ ÖZGÜRLÜĞÜ

Azerbaycan’ın 30 yıl süren işgal altında kalan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasıyla bölgenin istikrar, refah ve kalkınma odağı haline gelmesini arzuladığını kaydeden Erdoğan, düzenli üçlü zirvelerle işbirliğini kurumsallaştıracaklarını belirtti. Özellikle terörle mücadele ve sınır aşan tehditlere karşı ortak duruşu güçlendireceklerini, müşterek adımları büyüteceklerini vurguladı. Ulaştırma koridorları gibi projelere daha fazla katkı sağlamayı da hedeflediklerini anlattı.

ALIYEV’DEN DESTEKBİR AÇIKLAMASI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise, “Azerbaycan ve Türkiye’nin işbirliği sayesinde sadece bölgemizin değil geniş bir coğrafyanın enerji haritası değişti” diye konuştu. Ayrıca, Hindistan’la yaşanan gerginlik döneminde Pakistan’la dayanışmayı açıkça ifade ettiklerini belirtti.