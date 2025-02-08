Kalın, İran’da Üst Düzey Görüşmeler Yaptı

GÜVENLİK GÖRÜŞMELERİ TAHNİYONDA YAPILDI

Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, MİT Başkanı Kalın, Tahran’da Hatib ve Ahmediyan ile bir araya geldi. Bu görüşmelerde, PKK ve DEAŞ gibi tüm terör örgütleriyle mücadele konuları, ortak tehditler ve Suriye’deki durum detaylı bir şekilde ele alındı.

ŞİDDET OLAYLARINDAKİ GÜNCEL DURUM DEĞERLENDİRİLDİ

Görüşmeler sırasında Gazze’deki ateşkes durumunun yanı sıra Filistin meselesiyle ilgili gelişmeler de kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Katılımcılar, bu konular üzerindeki işbirliğini artırmanın gerekliliği üzerinde durdu.