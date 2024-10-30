Kamala Harris’e Desteğin azaldığı Açıklandı

KAMALA HARRIS’E DESTEK YETERSİZLİĞİ

Öte yandan, uzun bir süredir Demokrat Parti başkan adaylarını destekleyen Los Angeles Times, Washington Post ve USA Today gibi medya kuruluşlarının Kamala Harris’i desteklemeyeceğini açıklaması büyük bir infiale neden oldu.

OBAMA’DAN ÇARPICI YORUMLAR

ABD’nin 44’üncü Başkanı Barack Obama, pazartesi günü Pensilvanya’da Harris için düzenlenen mitingde Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın pazar günkü New York mitingine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Mitingde konuşma yapan farklı isimlerin sözlerine ilişkin, “en ırkçı, cinsiyetçi ve geri kafalı klişeler” değerlendirmesini yapan Obama, “Bu yüzden bu seçim yarışı yakın bile olmamalı. Bölünme ve nefret siyasetini reddetmeliyiz” ifadelerini kullandı.