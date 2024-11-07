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“Kamala Harris, Seçim Mağlubiyetini Kabul Etti”

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SEÇİM MAĞLUBİYETİ KABUL EDİLDİ

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, yaptığı açıklamada seçim sonucunu kabul ettiğini duyurdu. Harris, “Donald Trump’a barışçıl bir şekilde yetki devrini gerçekleştireceğiz” ifadeleriyle sürecin nasıl ilerleyeceğine dair net bir mesaj verdi.

BARIŞÇIL YETKİ DEVİ

Bu konuşma, ülkenin yeni dönemi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Harris, demokratik sürecin önemine vurgu yaparak, geçiş sürecinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşeceğini belirtiyor. Bu yaklaşım, seçim sonrası belirsizliklerin ortadan kaldırılmasına katkı sağlıyor.

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