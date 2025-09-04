Kampüse Düğün İçin Geldiğini Söyledi

OLAYIN KONTROLÜ

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde gerçekleşen trajik olayda, 15 yaşındaki Hilal Özdemir’i silahla vurarak öldüren Ayberk Kurtuluş’un, kampüse girişi hakkında yeni bilgilere ulaşıldı. Kurtuluş’un güvenlik görevlilerine “Düğüne geldim” diyerek içeri girdiği ve hiçbir arama yapılmadan kampüse geçtiği ortaya çıktı. Kurtuluş’un, aynı gün içerisinde iki kez aracıyla kampüse girdiği ve bu girişlerin güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi.

SİLAH TESPİTİ

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, Kurtuluş’un kullandığı silahın ruhsatsız ve kurusıkıdan dönüştürüldüğü anlaşıldı. Hilal Özdemir’in kampüs içindeki bir kafede yarı zamanlı çalıştığı bilinirken, Kurtuluş’un güvenlik görevlilerine yalan söyleyerek girmesi dikkat çekti. Ayrıca, Kurtuluş’un daha önce 24 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

TARTIŞMA ANLARI

Olayın öncesinde, öğle saatlerinde kampüs içerisinde Hilal Özdemir ve Ayberk Kurtuluş’un tartıştıkları belirlendi. Bu tartışma esnasında yanlarına gelen başka bir kadının müdahalesinin ardından Kurtuluş’un kampüsten ayrıldığı öğrenildi. Akşam saatlerinde tekrar kampüse dönen Kurtuluş’un, tekrar “düğüne geldiğini” söyleyerek güvenlikten geçmesi ve Özdemir’i yanına çağırarak yaşanan tartışma sırasında ona ateş etmesi trajik olayın gelişimini gösteriyor. Ardından Kurtuluş’un intihar ettiği bilgisi de doğrulandı. Yaşananların güvenlik kameralarındaki görüntüleri, Kurtuluş’un kampüse giriş anlarında aracını durdurmadan geçiş yaptığını ortaya koyuyor.