Kamu Araç Sayısı 130 Bini Geçti

KAMU ARAÇ SAYISINDAKİ ARTIS

Türkiye’de kamu kuruluşlarının kullandığı araç sayısı son yıllarda önemli bir artış gösteriyor. 2021 yılında 111 bin 122 olan bu sayı, 2023’te 116 bin 904’e yükseliyor. 2025 yılı itibarıyla bu rakamın 130 bin seviyesine ulaşması bekleniyor. Aynı dönemde yalnızca araç kiralama amacıyla yaklaşık 1,9 milyar TL harcama yapıldığı görülüyor.

2024 yılının ilk altı ayında araç satışları nedeniyle elde edilen gelir yalnızca 5 milyon TL civarında kalırken, yeni araç alımları için 161 milyon TL harcama yapılıyor. Satılan araç sayısı, alınanların yanında oldukça düşük seviyelerde kalıyor.

Türkiye’deki kamu araç sayısı, ekonomik büyüklüğü daha fazla olan Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında belirgin bir farklılık sergiliyor. Almanya’da yaklaşık 9 bin, Fransa’da 8 bin, Japonya’da 10 bin ve İtalya’da 29 bin kamu aracı bulunuyor. Bu durum, Türkiye’nin kamu araç sayısının oldukça yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Kamu araçlarının bütçeye etkisi sadece alım giderleriyle sınırlı kalmıyor. Akaryakıt, bakım, sigorta ve personel giderleri de önemli mali yükler oluşturuyor. Türkiye’deki üst segment bir aracın deposu yaklaşık 3 bin 765 TL’ye doluyor. 130 bin aracın sadece bir kez yakıtla doldurulması, toplamda 489 milyon TL’yi aşan bir harcama ile karşı karşıya kalınmasına neden oluyor.