Kamu Hakem Toplantısı Sona Erdi

MEMUR MAAŞ GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

Kamu Hakem Kurulu, memur maaşlarına ilişkin çalışmalarına başladı ve ilk toplantısını 14.30’da gerçekleştirdi. Toplantıya, 11 üyeli Hakem Kurulu’nun 9 üyesi katılmayı tercih etti. Aynı zamanda Memur-Sen Konfederasyonu’ndan Sağlık-Sen Başkanı Mahmut Faruk Doğan ile Kamu-Sen temsilcileri de hazır bulundu.

KAMU İŞVEREN TARAFININ BAŞVURUSU

Memur-Sen’in Kurul’a başvurmama kararının ardından Kamu İşveren Heyeti, başvurusunu yaptı. Sayıştay Başkanı Metin Yener’in öncülüğünde toplanan Kurul’un, 5 gün içinde kesin kararını vermesi gerekiyor. Bu karar itiraz edilemeyecek şekilde kesin olacak. Memur-Sen tarafından yapılan son açıklamada, “Hakem kurulu, bu süreci iadey-i itibarı için iyi kullanmalı ve fırsatı değerlendirmelidir. Tekliflerimizin adil biçimde değerlendirilmesi Hakem Kurulu’nun sorumluluğundadır” ifadeleri yer aldı.

KAMU İŞVERENİNİN TEKLİFLERİ

Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos’taki ilk teklifinde 2026’nın ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027’nin ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için de yüzde 4 zam önerdi. 15 Ağustos’ta, 2026 yılı için önerilen zamlara ek olarak taban aylığa 1000 lira artış yapılmasını öneren kamu işvereni, 18 Ağustos’ta ise revize ederek 2026’nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7 zam teklif etti. 2027 yılı için ise ilk teklifinde bir değişiklik yapılmadı.