Kamu Hakem Toplantısı Sona Erdi

KAMU HAKEM KURULU GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Kamu Hakem Kurulu, memur maaşlarını ele alacağı toplantılara başladı. Kurul, ilk toplantısını saat 14.30’da gerçekleştirdi. 11 üyeden oluşan Hakem Kurulu’na 9 üye katıldı. Toplantıya, Memur-Sen Konfederasyonu’ndan Sağlık-Sen Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Kamu-Sen de dahil oldu.

KAMU İŞVEREN TARAFI BAŞVURUSUNU YAPTI

Memur-Sen’in, Kurul’a başvurmayacağını duyurmasının ardından Kamu İşveren Heyeti, başvurusunu yaptı. Sayıştay Başkanı Metin Yener’in başkanlığındaki Kurul, 5 gün içerisinde karar vermek zorunda. Kurul’un alacağı karar kesin olacak ve itiraza kapalı bir süreç işleyecek. Memur-Sen’den yapılan yeni açıklamada, “Hakem kurulu, bu süreci iadey-i itibarı için iyi kullanmalı ve fırsatı değerlendirmelidir. Tekliflerimizin adil biçimde değerlendirilmesi Hakem Kurulu’nun sorumluluğundadır” ifadelerine yer verildi.

KAMU İŞVERENİN TEKLİFLERİ

Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos’ta yaptığı ilk teklifte 2026’nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027’nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 zam önerisinde bulundu. 15 Ağustos’ta, 2026 yılı için önerdiği zamlara ek olarak taban aylığa 1000 lira artış teklif etti. 18 Ağustos’ta yapılan revizyonda ise 2026’nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7 zam önerildi; 2027 yılı için ise ilk teklif değiştirilmedi.