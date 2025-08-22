Kamu Hastanelerinde Akşam Ameliyat Başlayacak

KAMU HASTANELERİNDE YENİ AMELİYAT UYGULAMASI

Kamu hastanelerinde akşam saatlerinde ve hafta sonları ameliyat gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı, bu yeni uygulamayı hastanelere gönderdiği bir yazıyla bildirdi. Ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin en az yüzde 25 kapasitesinin hafta içi 22’ye kadar ve hafta sonu ise 08.00-17.00 saatleri arasında aktif olarak planlanması talep edildi. Yazıda, mesai saatlerinin vardiyalı ya da fazla çalışma şeklinde düzenleneceği ifade edildi. Günlük ameliyat sayısının artırılmasının sebebi, ileri tarihlere verilen ameliyat randevuları olarak açıklandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı’ndan gelen açıklamada, bu genelgenin mevzuata uygun olduğu belirtildi. “Sağlık çalışanlarımızın mesai planlamaları ve çalışma süreleri mevzuata uygun şekilde düzenlenerek, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve mevcut kapasitenin en etkin şekilde kullanımı amaçlanmaktadır.” şeklinde ifadelere yer verildi.

İSTANBUL TABİP ODASI BAŞKANI’NIN DEĞERLENDİRMESİ

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, konuya ilişkin yorumlarda bulundu. “Çalışan sağlığı için de uygun değil, sağlık hizmeti alan yurttaş için de uygun değil.” sözleriyle eleştirilerini dile getiren Küçükosmanoğlu, “Kimse yorgun bir pilotun uçağına binmek istemez.” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.