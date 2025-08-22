Kamu Hastanelerinde Akşam Ameliyatı Başladı

KAMU HASTANELERİNDE AMELİYAT UYGULAMASI DEĞİŞİYOR

Kamu hastanelerinde akşam saatlerinde ve hafta sonları ameliyat yapılacak. Sağlık Bakanlığı, yeni uygulamayı bir yazı ile duyurdu. Ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin en az yüzde 25 kapasitesinin, hafta içi 22’ye kadar ve hafta sonu ise 08.00-17.00 arasında aktif olacağı planlandı. Yazıda, mesai saatlerinin vardiyalı ya da fazla çalışma biçiminde olacağı vurgulandı. Günlük ameliyat sayısının artırılmak istenmesinin sebebi, ileri tarihlere verilen ameliyat randevuları olarak ifade edildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMADA BULUNDU

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, genelgenin mevzuata uygun olduğu belirtilerek, “Sağlık çalışanlarımızın mesai planlamaları ve çalışma süreleri mevzuata uygun şekilde düzenlenerek, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve mevcut kapasitenin en etkin şekilde kullanımı amaçlanmaktadır.” denildi.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, konuyu değerlendirdi. “Çalışan sağlığı için de uygun değil, sağlık hizmeti alan yurttaş için de uygun değil.” diye belirten Küçükosmanoğlu, “Kimse yorgun bir pilotun uçağına binmek istemez.” ifadelerini kullandı.