Kamu İhalelerinde Yeni Dönem Başlıyor

KAMU İHALELERİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milletvekillerinin kamu ihaleleriyle ilgili yazılı soru önergelerine yanıt verdi. Bakan Şimşek, kamu ihaleleri kapsamında tekliflerin gönderilmesi, aşırı düşük teklif açıklamaları, sözleşmenin imzalanması ve sözleşmenin yürütülmesine dair işlemler ile istisnalara ve doğrudan teminine ilişkin uygulamaların Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden elektronik ortamda yapılacağını ifade etti.

YENİ YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Bakan Şimşek, kamu ihalelerinde rekabetin ve ihalelere katılımın artırılmasına yönelik olarak hazırlanan Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği’nin 1 Ağustos’ta yürürlüğe gireceğini vurguladı. Ayrıca, 2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’da “Kamu ihale mevzuatı uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde dijitalleşmeyi, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği destekleyen ve önceleyen satın alma yaklaşımıyla güncellenecektir” ifadesinin yer aldığını hatırlattı. Şimşek, “Bu çerçevede; kamu alımlarında şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin artırılarak uygulama birliğinin güçlendirilmesi, rekabete, verimliliğe, sürdürülebilirliğe ve fırsat eşitliğine dayalı satın alma yaklaşımının değişen ve gelişen ihtiyaçlara uygun olarak tekrar tanımlanmasına yönelik düzenleme yapılacak” dedi.