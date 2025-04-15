Kamu İşçileri İçin Toplu Görüşmeler Başlıyor

4-D STATÜSÜNDE ÇALIŞAN KAMU İŞÇİLERİ İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

2025 yılı ücret artışlarını ve sosyal hakları belirleyecek olan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü süreci, 4-D statüsünde çalışan kamu işçileri için yakından izleniyor. Yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan bu önemli görüşmelerde kamu işveren tarafı, Türkiye Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) tarafından temsil ediliyor. İşçi kesimini ise TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ konfederasyonları ortak bir şekilde temsil ediyor.

İLK TEKLİF NE ZAMAN GELECEK?

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak zam taleplerini 27 Şubat tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletmesiyle başlayan süreçte, idari maddelerin büyük bölümünün müzakereleri tamamlandı. Şimdi gözler, TÜHİS’in sunacağı ilk ücret teklifine çevrilmiş durumda. Bu teklifin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

ZAM ORANLARI VE TALEPLER

İşçi kesimi, günlük brüt taban ücretin 1800 TL’ye yükseltilmesini, 2025’in ilk 6 aylık döneminde yüzde 50, ikinci 6 ayda ise yüzde 25 oranında zam yapılmasını ve ayrıca yüzde 10 oranında refah payı verilmesini talep ediyor. Ayrıca, bu talepler maaş zamlarının ötesinde ikramiye, yol yardımı, yemek desteği ve sosyal yardımlar gibi birçok kalemi de kapsıyor. Kamu kurumları arasında karayolları, Devlet Demiryolları, elektrik üretim tesisleri, çeşitli bakanlıklar, üniversiteler ve kamu hastaneleri gibi geniş bir yelpazeye yayılan işçiler, bu sözleşme sürecinden doğrudan etkilenecek.

İLK TOPLANTI BELLİ OLDU

Tarafların bir araya geleceği ilk toplantı, 16 Nisan Salı günü saat 14.00’te TÜHİS Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Bu önemli görüşmede işveren tarafının ilk teklifini sunması bekleniyor. Kamuoyunun büyük bir merakla takip ettiği sürecin, önümüzdeki haftalarda yoğunlaşarak nihai anlaşmanın mayıs ayında şekillenmesi öngörülüyor.