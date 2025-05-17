Kamu İşçisinin Ücret Artış Görüşmeleri Devam Ediyor

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

600 bin kamu işçisini etkileyen toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor. Toplantı, Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası’nın ev sahipliğinde saat 14.00’te başladı. Kamu işverenini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri, kamu işçilerinin ücret artışlarının belirlenmesi için bir araya geldi.

TALİPLER MASAYA YATIRILDI

Görüşmelerde, daha önce sunulan 21 maddelik taslak teklif ele alındı. Bu taslağa göre, kamuda en düşük günlük ücretin 1.800 liraya çıkarılması talep ediliyor. Bunun yanı sıra kıdem zammı ve refah payı gibi talepler de gündemde yer alıyor.

Görüşme sırasında işveren tarafının teklif sunması bekleniyor. Ayrıca bir sonraki toplantının tarihi de bu görüşmede belirlenecek. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantının ardından “Ücretler konusunda hala bakanlıkla çalışma yaptıklarını, önümüzdeki hafta bununla ilgili yoğun bir çalışma yapacaklarını ve akabinde bize teklif vereceklerini söylediler. Bizi daha çok zorlamadan, makul ölçülerde, insanların da geçimlerini rahat sağlayacak bir ücret teklifi sunmalarını bekliyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

600 BİN İŞÇİYİ KAPSIYAN SÜREÇ

Kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi kamu kurumları da dahil olmak üzere yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri şu an devam ediyor.