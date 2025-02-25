Kamu Sektörünü Bırakıp Turşu Üretiyorlar

YENİ BİR YOLCULUK

Uzun süre kamu sektöründe görev yapan Omid ve Fikir, Ağustos 2024’te alışılmışın dışındaki bir karar alarak memurluğu bıraktı ve turşu üretimine yöneldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan ve dört dilde yeminli tercümanlık yapan Omid ile Ticaret Bakanlığı’nda gümrük muhafaza memuru olarak çalışan sınıf arkadaşı Fikir, hayallerinin peşinden koşmak amacıyla Bilecik’in Küplü köyünde üretime başladı.

KÜÇÜK KÖYDE BÜYÜK HEDEFLER

Küplü köyünde, 447 nüfuslu bu küçük yerleşimde, bir binanın bodrum katında 60 metrekarelik bir tesis kurarak turşu üretmeye başlayan girişimciler, Antalya’dan temin ettikleri havuç, patlıcan, biber ve sarımsak gibi sebzeleri işleyip, hardal tohumu ekleyerek lezzetli turşulara dönüştürüyor. Bu yeni girişimle birlikte, hayallerini gerçekleştirme yolunda önemli adımlar atıyorlar.