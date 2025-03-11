Kamuya 10 Bin 774 Personel Alınacak

DUYURULAR SONUNDA MEMUR ALIMLARI GERÇEKLEŞİYOR

Milyonlarca kişinin memur olma beklentisi nihayet gerçekleşiyor. 61 farklı kamu kurumu, toplamda 10.774 personel alımına dair duyurular yayımladı. İlanlar, Resmi Gazete’de yer aldı. Bu alımlar, farklı pozisyonlarda gerçekleşecek; memur, zabıta memuru, destek personeli, itfaiye eri, hemşire ve sağlık personeli gibi.

ÜNİVERSİTELER PERSONEL ALIMİ YAPACAK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, kendi kadrosuna 14 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 10 Mart’ta başlayıp 24 Mart’ta bitecek. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 1 iç denetçi alımı için benzer tarihlerle başvuruları kabul edecek. Ayrıca, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 4 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.

BELEDİYELERDEN YENİ ALIMLAR

Eyüpsultan Belediyesi, 30 zabıta memuru alımı için 21 Nisan’da başlayan başvurularla süreci başlatacak. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 70 memur almayı planlıyor. Şenpazar Belediye Başkanlığı ise 15 Nisan’da 1 memur için başvuru alacak. Ayrıca, Bakırköy Belediyesi 60 memur alacak, başvurular 7 Nisan’da kabul edilecek.

İÇİŞLERİ VE HAZİNE BAKANLIĞI ALIMLARI

İçişleri Bakanlığı, 95 personel alımı yapacak. Adayların Kamu Personel Seçme Sınavından gerekli puanı alması gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise merkez teşkilatında 343 personel alacak. Ayrıca, 250 müfettiş yardımcısı alınacak ve başvuruların farklı tarihlerde gerçekleşeceği belirtildi.

ÇEŞİTLİ KURUMLARDAN ÇOK SAYIDA ALIM

Savunma Sanayii Başkanlığı, 38 uzman yardımcısı alım süreci için başvuru tarihini 26 Mart olarak belirledi. Ayrıca, Zonguldak Belediyesi 4 mühendis alacak. Bursa ve Akseki Belediyeleri, sırasıyla 100 ve 2 zabıta memuru alacak.

ÜNİVERSİTELERDE SÖZLEŞMELİ ALIMLAR VE BAŞVURULAR

Bursa Teknik Üniversitesi, 3 sözleşmeli personel alacakken, diğer üniversiteler de benzer şekilde kadrolarını güçlendirecek. Bu süreçte birçok başvuru tarihi ve alım pozisyonu değişikliği mevcut.

ALIM DETAYLARI VE BAŞVURULAR

Herkesin peşinden koştuğu alımlar için başvuru süreçleri detaylı bir şekilde açıklanmış durumda. Bu alımların başlangıç ve bitiş tarihleri, kurumların web sitelerinde belirtiliyor. Herkesin büyük merakla beklediği kamu personeli alımı fırsatları, uygun tarihlerde başvuruların yapılmasını bekliyor.