Kamyon Çarpan Yaşlı Kadın Öldü

ZONGULDAK’TA TRAFİK KAZASI

Zonguldak’ta sabah saatlerinde gerçekleşen ciddi trafik kazasında 80 yaşındaki Rukiye Solmaz, kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti. Elde edilen bilgilere göre, S.A. isimli sürücünün kullandığı 28 AS 074 plakalı kamyon, çevre yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Solmaz’a hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın metrelerce savruldu ve ağır şekilde yaralandı.

KADIN HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Olayın ardından derhal sağlık ekipleri olay yerine ulaştı ve ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Rukiye Solmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen talihsiz kadın kurtarılamadı.

Kaza sonrasında kamyon sürücüsü S.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Rukiye Solmaz’ın cenazesi, yarın öğle namazı sonrası İnağzı Mahallesi’ndeki Hz. Hüseyin Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Olay, çevrede derin bir üzüntü yarattı.