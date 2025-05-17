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Kamyon Sıcak Asfaltı Saçtı

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KAZA ANINDA OLUŞAN DURUM

Antalya’dan Mersin istikametine sıcak asfalt taşıyan bir kamyon, sürücüsü Fadıl T.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beraber yol kenarındaki durağa çarptı. Yaklaşık 80 metre kadar kaldırımda ilerleyen kamyon, aynı yönde giden Mustafa Ö. yönetimindeki çelik kasa yüklü bir kamyona çarptıktan sonra yakınındaki akaryakıt istasyonu içerisinde devrildi.

SÜRÜCÜNÜN SIKINTILI DURUMU

Kazanın ardından kamyonun kasasında yüklü asfalt yola saçılırken, Fadıl T. şoför mahallinde sıkıştı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü güvenli bir şekilde kurtardı.

İNCELEME SÜRECİ

Yaralı sürücü, Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazanın ardından yola dökülen sıcak asfalt, iş makinesi kullanılarak temizlendi. Jandarma ekipleri olayla ilgili gerekli incelemeleri başlattı.

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