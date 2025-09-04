Gündem

Kamyonetin Motorunda Yangın Çıktı!

Defne ilçesinin Çekmece Mahallesi’nde seyir halindeki bir kamyonetin motor kısmında bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın meydana geldi. Sürücü, alevleri fark ettiğinde aracı park edip dışarı çıkarak yangın tüpüyle yangına müdahale etmeye başladı.

VATANDAŞLAR YARDIM GÖSTERDİ

Mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdikten sonra sürücüye destek olmak amacıyla olay yerine koştu. Çeşitli araç gereçlerle alevlere müdahale eden vatandaşlar, yangın söndürme tüpü ve şişelerle su dökerek yangını kontrol altına almaya çabaladı. Bu esnada bir kişi, çalkaladığı gazlı içeceği köpürtüp yangına müdahale ettiği görüldü.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangın ihbarının ardından kısa süre içinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri hızla söndürdü. Ancak olay sonucunda kamyonetin tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtilirken, yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldığı öğrenildi.

