Kanada, ABD’nin Altın Kubbe’ye Katılabilir!

KANADA BAŞBAKANI’NDAN ALTIN KUBBE AÇIKLAMASI

Kanada’nın başkenti Ottawa’da basın mensuplarına açıklama yapan Başbakan Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu Altın Kubbe savunma sistemi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Carney, “Kanada için iyi bir fikir mi? Evet, Kanadalılar için koruma sağlamak iyi bir şey” diyerek bu sistemin önemine vurgu yaptı. Carney, Kanada’nın “çok uzak olmayan bir gelecekte” uzaydan gelebilecek olası füze tehditleri ile karşılaşabileceği uyarısında bulunarak, ülkesinin Altın Kubbe’ye katılması konusunda Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Ayrıca, iki ülkenin üst düzey yetkilileri arasında görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

SAVUNMA İŞBİRLİĞİNE YAKLAŞIM

Kanada’nın savunma alanında ABD ile işbirliği dışında başka seçeneklerinin de bulunduğuna dikkat çeken Carney, “Gerekirse işbirliği yaparız ama ille de işbirliği yapmamız gerekmez” ifadelerini kullandı. Bu durumda Kanada’nın güvenliği için hangi adımları atabileceği ve nasıl bir strateji geliştirebileceği merak ediliyor.

ALTIN KUBBE NEDİR VE MALİYETİ NE KADAR?

ABD Başkanı Trump, ülkesinin savunmasında kullanılmak üzere Altın Kubbe (Golden Dome) adı verilen bir savunma sisteminin inşa edileceğini duyurdu. Bu sistemin, “uzay tabanlı sensörler ve önleyiciler de dahil olmak üzere yeni nesil teknolojileri kara, deniz ve uzayda konuşlandıracak son teknoloji ürünü bir sistem” olacağını ifade etti. Trump, sistemi kendi görev süresi bitmeden hayata geçireceklerini belirterek, bu sürecin yaklaşık 3 yıl süreceğini kaydetti. Ayrıca, sistemin inşasının toplam maliyetinin yaklaşık 175 milyar dolar olacağını da aktardı. Trump, “Kanada da bizi aradı ve bunun bir parçası olmak istiyorlar, bu yüzden onlarla konuşacağız. Onlar da korunmak istiyor” dedi.