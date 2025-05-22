Kanada, Altın Kubbe’ye Katılabilir!

KANADA BAŞBAKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Kanada’nın başkenti Ottawa’da basın mensuplarına açıklama yapan Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump’ın Altın Kubbe savunma sistemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Carney, “Kanada için iyi bir fikir mi? Evet, Kanadalılar için koruma sağlamak iyi bir şey” diyerek sistemin önemine vurgu yaptı. Başbakan, Kanada’nın “çok uzak olmayan bir gelecekte” uzaydan gelebilecek olası füze tehditleriyle karşılaşabileceğine işaret etti. Carney, Trump ile Altın Kubbe’ye katılım konusunda bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti ve iki ülke arasında üst düzey yetkililerin görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

SAVUNMA İŞBİRLİĞİ SEÇENEKLERİ

Carney, Kanada’nın ABD ile savunma alanında işbirliği dolayısıyla başka seçenekleri olduğunu da ifade etti. “Gerekirse işbirliği yaparız ama ille de işbirliği yapmamız gerekmez” dedi. Başbakan, Kanada’nın bağımsız bir savunma stratejisi yürütme olasılığını imâ ederek, savunma politikalarının çok boyutlu olduğunu dile getirdi.

ALTIN KUBBE SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİLER

ABD Başkanı Trump, Amerika’nın savunmasında kullanılacak Altın Kubbe (Golden Dome) adını verdiği savunma sisteminin inşa edileceğini açıkladı. Trump, bu sistemin “uzay tabanlı sensörler ve önleyiciler de dahil olmak üzere yeni nesil teknolojileri kara, deniz ve uzayda konuşlandıracak son teknoloji ürünü bir sistem olacağını” belirtti. Ayrıca, sistemin haziran 2016 itibarıyla hayata geçirileceğini, böylece 3 yıl içinde işlevsel hale geleceğini kaydetti. Trump, projenin maliyetinin yaklaşık 175 milyar dolar olacağını da vurguladı. Bununla birlikte, “Kanada da bizi aradı ve bunun bir parçası olmak istiyorlar, bu yüzden onlarla konuşacağız. Onlar da korunmak istiyor” şeklinde ekledi.