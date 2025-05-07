“Kanada, Asla Satılık Olmayacak”

TRUMP’IN AÇIKLAMALARIYLA BAĞIMLILIK VURGUSU

Trump, görüşme öncesinde Truth Social üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, Kanada’nın ABD’ye olan bağımlılığını yineledi ve “Onlarda ihtiyacımız olan hiçbir şey yok, ama onların bizden her şeye ihtiyacı var” sözlerini kullandı. Ancak Oval Ofis’te bir araya geldiklerinde Trump, daha uzlaşmacı bir tutum sergiledi. Carney’i seçim zaferi dolayısıyla tebrik eden Trump, onun kampanyasını “siyasi tarihindeki en büyük geri dönüşlerden biri” şeklinde değerlendirdi.

KANADA-ABD İLİŞKİLERİNDE GİDİŞAT VE GÖRÜŞMELER

Trump’ın yeniden seçim zaferinden bu yana Kanada-ABD ilişkileri ciddi bir gerginlik içinde. Kanada mallarına gümrük tarifeleri uygulama kararı ve Kanada’yı ABD’nin bir parçası yapma yönündeki ifadeleri, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri zorlaştırıyor. Oval Ofis’teki görüşmenin kamuya açık kısmında Trump, “Üzerinden geçmemiz gereken bazı zorlu konular var ve bu sorun olmayacak” diyerek ticaret ve güvenlik konularını gündeme getirdi.

ÖZEL ÇALIŞMA YEMEĞİ VE GELECEK GÖRÜŞMELER

Görüşmenin ardından iki lider, üst düzey danışmanları ve bakanlarıyla birlikte özel bir çalışma yemeğine katıldı. Burada ticaret, güvenlik ve savunma konularının ele alınması bekleniyordu. Carney, görüşmelerin zaman alacağını belirterek, ticaretin yanı sıra güvenlik ve savunma gibi diğer alanları da kapsayacağını ifade etti. Kanada ve ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin geleceği, ilerleyen dönemlerde yapılacak görüşmelerle şekillenecek.