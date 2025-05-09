Dünya

“Kanarya Adaları’nda Turist Cinayeti”

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İspanya’nın Kanarya Adaları’nda dehşet verici bir olay meydana geldi. Turistlere karşı gösterilen tepkileriyle bilinen yerel halk, işlenmiş bir cinayet haberiyle sarsıldı. San Andrés’teki yerel halk, Los Enanos Plajı’nda bir kadın cesedi ile karşılaştı.

TATİLE GELEN KADININ CESEDİ BULUNDU

Olayın polise bildirilmesinin ardından plaj kapatıldı. Cesedin, adaya tatile gelen 42 yaşındaki Kolombiyalı turist Triana Arias’a ait olduğu tespit edildi. Arias’ın kaybolmadan önce bir arkadaşına partiye gideceğini bildiren bir mesaj gönderdiği öğrenildi.

Yetkililer, Arias’ın boynundan bıçaklandığını ve bilinçsiz bir şekilde vücudunun parçalandığını bildirdi. Saldırganın cesedi çöp torbalarına koyarak plajda bırakmaya çalıştığı düşünülüyor.

Turizmin yoğun olduğu bir bölgede yaşanan cinayet sonrası birçok turist adayı terk etti. İspanyol polisi, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirerek, Las Palmas de Gran Canaria’daki popüler Arenales Bar Kafesi’nin sahibi David S.’yi cinayetle bağlantılı olarak gözaltına aldı.

Polis, David S.’nin evinde ve iş yerinde arama yaparak delil topladı. Bar, polis tarafından mühürlenerek kapatıldı. David S.’nin önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkarılması bekleniyor ve soruşturma devam ederken, başka tutuklamaların olabileceği ifade ediliyor.

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