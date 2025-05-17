Kanguru Modelinin Satışı Yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, piyasada güvensiz olarak değerlendirilen ürünleri belirlemek ve denetlemekle görevli yetkili kuruluşlar aracılığıyla Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor. Son güncellemeye göre, bu sisteme bir oda kokusu ve bir bebek kanguru modeli eklendi.

ODA KOKUSU YASAKLANDI

“Bella Maison” marka “Black Oud” oda kokusunun satışına yasak getirildi ve piyasadaki mevcut ürünlerin de toplatılması kararlaştırıldı. Ürünün güvensiz olarak nitelendirilmesinin sebebi ise “Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Madde 36 Ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) gereği ürün ambalajında dokunsal uyarı işareti bulunmamasıdır.”

BEBEK KANGURU MODELİNE DİKKAT

Güvensiz ürünler listesine eklenen bir diğer ürün ise “Duux” marka bebek kanguru modeli oldu. Bu ürünün de piyasada satışı yasaklandı ve mevcut ürünlerin toplatılması için karar alındı. Bakanlık, bu kararın gerekçesi olarak üründeki bağlama sisteminin güvenli olmamasını gösterdi. Bildirimde, bu ürünün yaralanmalar oluşturabileceği belirtildi.