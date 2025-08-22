Kanlı Düğün Görüntüleri Ortaya Çıktı

TRABZON’DA DÜĞÜN KAZASI

Trabzon’un Çaykara ilçesi Taşkıran Mahallesi’nde düzenlenen bir düğün merasiminde, gelin alma sırasında tarlaya doğru iki kişi tarafından ateş açıldı. Bu esnada evden çıkan gelinin üzerine ateş edildikten sonra seken kurşunlar, Fuat Han (43), B.S.T. (16) ve Z.S. (31) adındaki üç kişiyi yaraladı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Fuat Han, Kaşüstü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Fuat Han kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının tedavileri ise Of Devlet Hastanesi’nde devam ediyor. Olayın anı, düğünü kayda alan bir dron kamerası tarafından görüntülendi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Düğünde ateş ettikleri tespit edilen ve Özel Hareket Polisliği yapan Y.E.B. (27) ile akrabası M.B. (47), jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay sonrası Y.E.B.’nin çığlıklar atarak panik içinde hızla kaçtığı görüldü.