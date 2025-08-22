Kanlı Düğün Görüntüleri Ortaya Çıktı

DÜĞÜNDE ATEŞ AÇILDI

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Taşkıran Mahallesi’nde bir evde gerçekleşen düğün merasiminde, gelin alma sırasında iki kişi tarafından tarla yönüne doğru ateş açıldı. Seken kurşunlar, Fuat Han (43), B.S.T. (16) ve Z.S. (31) isimli bireylere isabet etti.

BİR KAYIP, İKİ YARALI

Ağır yaralanan Fuat Han, Kaşüstü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri ise Of Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.

Düğünde ateş açan kişilerin, Özel Hareket polisi olduğu öğrenilen Y.E.B. (27) ve akrabası M.B. (47) olduğu belirlendi. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındılar. Olay anı, düğünü kayda alan dron kamerası tarafından görüntülendi. Y.E.B.’nin çığlıklar üzerine panik içinde hızla koştuğu gözlemlendi.