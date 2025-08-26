“Kanlı Saldırı Sonrası Netanyahu’dan Açıklama”

İSRAİL BOMBARDAĞINDA GAZETECİLER ÖLÜYOR

Katar merkezli El Cezire yayın kuruluşu, Gazze Hükümeti Basın Bürosu’ndan aldığı bilgilere göre, İsrail’in Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne gerçekleştirdiği bombardımanda en az 20 kişinin yaşamını yitirdiğini aktarıyor. Ölenler arasında uluslararası basın kuruluşlarının çalışanlarının da bulunduğu belirtiliyor. Associated Press muhabiri Meryem Ebu Dekka, El Cezire muhabiri Muhammed Selame, Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri ve NBC News muhabiri Muaz Ebu Taha’nın bu saldırılarda hayatlarını kaybettiği bildirildi.

MEDYA ÇALIŞANLARI HEDEF OLDU

Gazetecileri Koruma Komitesi, 22 aydır süren İsrail-Hamas çatışmaları sırasında en az 192 medya çalışanının yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bu durum, gazetecilerin güvenliği konusundaki endişeleri artırıyor ve uluslararası toplumun tepkisini çekiyor.

BİRLİKTE KAMPANYA ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail’in Gazze’deki Nasır Hastanesi’ne düzenlediği saldırılara ilişkin olarak, “Gazze’de bu tür sahneler her an yaşanıyor, çoğu zaman görülmeden ve belgelenmeden. Ülkelere yalvarıyorum, bu katliamı durdurmak için daha ne kadar tanıklık etmeniz gerekiyor?” ifadelerini kullandı. Albanese, uluslararası topluma ablukanın kaldırılması, silah ambargosu ve yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı ise, saldırıların sağlık sisteminin sistematik biçimde yok edilmesi ve soykırımın bir parçası olduğu uyarısında bulunarak, sağlık hizmetlerinin devam etmesi için acil uluslararası destek talep etti.

NETANYAHU’NUN AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKİYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nasır Hastanesi’ne düzenledikleri saldırıyı “trajik bir kaza” olarak nitelendirdi. Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, bu “trajik kaza”dan dolayı Netanyahu’nun üzgün olduğu ifade edildi. Açıklamada, İsrail ordusunun konuyla ilgili kapsamlı soruşturma yürüttüğü savunuldu.

TRUMP’TAN DA TEPKİ

Netanyahu’nun açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de gazetecilere ve ilk yardım görevlilerine yönelik saldırılar hakkında “Bundan memnun değilim. Aynı zamanda bunları görmek de istemiyorum. Bu kabusa bir son vermeliyiz.” sözlerinin ardından geldi. Bu açıklamalar, uluslararası alanda çatışmanın yarattığı derin endişeye yanıt niteliğinde.