Kanlı Saldırının Nedeni Açıklandı

OLAYIN KONTROLÜ

Karantay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak’ta 33 yaşındaki Mehmet Koçyiğit ve 11 yaşındaki oğlu Servet Koçyiğit, evlerinin bahçesinde otomobile bindikleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Yaşanan facianın arka planındaki neden ise ortaya çıktı.

CİNAYETİN NEDENİ HUSUMET

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği araştırmalar, olayın 2021 yılında meydana gelen bir husumete dayandığını gösteriyor. Mehmet Koçyiğit’in amcası ve kayınpedere Hüseyin Koçyiğit ile hurdacılık yapan Hıdır A. ve akrabaları arasında, hurda alım-satımı sebebiyle bir gerilim oluştu. Bu gerilim daha sonra bıçaklı bir kavgaya döküldü. Kavga sırasında Hıdır A.’nın bir akrabası bıçaklandı. Bıçaklanan kişi, ardından Mehmet Koçyiğit’in akrabasına otomobille çarparak yaraladı. Taraflar karşılıklı şikâyetçi olduklarında, hastanede yeni bir silahlı çatışma yaşandı ve bu sırada Mehmet Koçyiğit, Hıdır A.’nın yakınlarından birini silahla yaraladı.

ZANLININ AÇIKLAMALARI

Sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi’ne getirilen Hıdır A., “Neden çocuğu öldürdün?” sorusuna “Çocuğu görmedim. Görsem vurmazdım, pişmanım” şeklinde yanıt verdi.

HUSUMETİN SONUCU OLDU

Pazartesi günü gerçekleşen olayda, husumetlileriyle yaşanan silahlı saldırıda baba Mehmet Koçyiğit hayatını kaybetti ve oğlu Servet Koçyiğit hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, kısa bir süre içinde 60 yaşındaki şüpheli Hıdır A.’yı mısır tarlasında gizlenirken yakalayarak gözaltına aldı.