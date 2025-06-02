Kanser Aşısı İçin 11 Milyar Anlaşma

YENİ HEDEF KANSERLE MÜCADELE

Koronavirüs salgınıyla mücadele yönünde ilk aşıyı geliştirip onay alan BioNTech’in kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, adlarını sıkça duyurmayı sürdürüyor. Kanserle mücadelede yeni bir hedef belirleyen Türk bilim insanları, bu alanda bir kanser aşısı geliştirmeyi amaçlıyor.

ORTAK GELİŞTİRME ANLAŞMASI

Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile ABD’li ilaç şirketi Bristol Myers Squibb’ın (BMS), BioNTech’in araştırma aşamasındaki kanser ilacını ortak geliştirmek ve ticarileştirmek üzere 11,1 milyar dolara kadar ödeme öngören işbirliği anlaşması imzaladıkları duyuruldu. Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin kurucu ortakları olduğu BioNTech ve BMS, ortak bir açıklamada Alman şirketin, ABD’li şirketle araştırma aşamasındaki kanser ilacı BNT327’yi geliştirme ve ticarileştirme konusunda anlaşmaya vardığını belirtti.

ODAK NOKTASI KANSER İLACI

Anlaşmaya göre, BMS BioNTech’e toplamda 11,1 milyar dolara kadar ödeme yapacak. BioNTech, ön ödeme olarak 1,5 milyar dolar alacak. Koronavirüs sonrası kanser ilacı geliştirmeye odaklanan BioNTech, ilk kanser ilacını 2026’da piyasaya sürmeyi planlıyor.

HİSSELERDEKİ ARTISH

Bu haberin ardından BioNTech’in hisseleri, erken işlemlerde yaklaşık yüzde 20 artarak 114,75 dolara yükseldi. BioNTech, Kovid-19 aşısını mRNA teknolojisiyle geliştirerek ABD’li Pfizer ile işbirliği yapmış ve 2021’de bu aşıdan yaklaşık 19 milyar dolar gelir elde etmişti.