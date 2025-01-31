Kanserle Mücadele Eden Şarkıcıdan Duygusal Mesaj

ŞARKICIDAN ŞAFAK VAKTİ AÇIKLAMASI

Meme kanseri tedavisi gören bir şarkıcı, sosyal medya platformunda yayınladığı videoda, zorlu süreçte kendisine destek olan sevenlerine selam gönderdi. “Bu son iki yılda büyük bir savaş verdim, Selcan’ın yeni sürümü yolda” ifadeleriyle teşekkür etti.

GEN TESTİ SONUCU İÇİN HASTANEYE GİDİYOR

Sanatçı, gen testinin sonucunu öğrenmek amacıyla hastaneye gittiğini belirtti. Güzel haberler paylaşmayı umduğunu söyledi. “Bugün gen testi sonucumu almak için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne doğru yoldayım. Sağ mememdeki misafirin ne zaman çekip gideceğini, yoksa doktorların yardımıyla mı çekip gideceğini öğrenmek için. Dört ay önce kan vermiştim, bugün sonucunu alacağım. Güzel haberler paylaşacağımı düşünüyorum.”