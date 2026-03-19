Kapadokya’da Jandarmadan Bayram İçin Sıcak Karşılama

Niğde’nin Avanos ilçesindeki Çavuşin köyünde, jandarma uygulama noktasında bayram tatili dolayısıyla bölgeyi ziyaret eden sürücüler ve turistler, hem güvenlik kontrolünden geçti hem de sürpriz bir karşılama ile karşılaştı. Jandarma ekipleri, trafik denetimlerinin yanı sıra, ziyaretçilere şeker ve kolonya ikram ederek bayramlarını kutladı.

UYGULAMA NOKTASINDAKİ MEMNUNİYET

Uygulama noktasında durdurulan sürücülerden biri olan Ömer Balkan, “Uygulama süper olmuş. Tebrik ediyorum. Her yönüyle dört dörtlük bir hizmet” şeklinde konuştu. Samsun’dan gelen Osman Yüksel, “Bölgeye ilk kez geliyoruz. Bizim için çok ince bir karşılama oldu. İyi ki de gelmişiz” dedi. İtalyan turistler ise, “Bizde polisler bizi durdurup ceza yazıyor. Ama burada askerler şeker ve çikolata veriyor, her şey yolunda gidiyor” diyerek şaşkınlıklarını ifade etti.

DENETİMLERİN ARTTIRILMASI

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram süresince Kapadokya genelindeki denetimlerini artırdı. Yoğun turistik güzergâhlarda 24 saat esasına göre görev yapan ekipler, trafik akışını düzenleyerek olası kazaların önüne geçmeyi hedefliyor. Ziyaretçilerin güvenli ve huzurlu bir tatil geçirmesi için yol kontrolleri ve bilgilendirmeler sürdürülüyor.

KAPADOKYA’DA BAYRAM HAZIRLIKLARI

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi’nde bulunan Kapadokya, peribacaları, yer altı şehirleri, tarihi kaya kiliseleri ve sıcak hava balonlarıyla milyonlarca turisti ağırlıyor. Nevşehir Valisi Ali Fidan, bayram süresince 202 ekibin ve 2 bin 574 güvenlik personelinin görev alacağını duyurdu ve dedektör köpek ile drone desteğiyle denetimlerin güçlendirileceğini belirtti. Kapadokya’daki konaklama doluluk oranlarının yüzde 80’in üzerine çıkmasının beklendiği kaydedildi.