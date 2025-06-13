Kapalıçarşı’da Altın Rekor Kırdı

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ ARTIK YÜKSEK SEYREDİYOR

Gün içerisinde İsrail ve İran arasındaki gerilimin giderek artması, gram ve ons altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Yatırımcılar, güvenli liman olan altın ve petrole yönelirken ons altın fiyatları 3 bin 446 dolara ulaştı. Serbest piyasada gram altın ise 4 bin 363 lira seviyesinde işlem görüyor. Akşam seansında gerilimin daha da artmasıyla birlikte Kapalıçarşı’da altın fiyatları 4 bin 400 liraya kadar çıkarak yeni bir rekor kırdı.

ALTIN VE PETROL FİYATLARI YÜKSELİYOR

Orta Doğu’daki karşılıklı saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’e destek veren açıklamalarıyla altın fiyatları yüksek seyir izliyor. İsrail, Natanz nükleer tesisine yönelik bir saldırı gerçekleştirdi ve İran, bu saldırı sonrasında tesisten radyasyon sızıntısının olduğunu ilk kez kabul etti. Sızıntının kontrol altına alındığı açıklansa da ülke genelindeki nükleer altyapının durumu hâlâ belirsizliğini koruyor. Bu saldırının ardından altın fiyatlarında gözle görülür bir artış yaşandı. Kapalıçarşı’da gram altın yaklaşık yüzde 1,85 değer kazanarak 4 bin 400 liraya ulaştı. Petrol fiyatları ise 74-75 dolar seviyelerinde yüksek seyretmeye devam ediyor.