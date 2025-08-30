Kapalıçarşı’da Pırlanta Operasyonu: 30 Kişi Tutuklandı

BÜYÜK OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, ülkeye kaçak yollarla değerli taşlar ve ziynet eşyaları sokarak ticaretini yapan kişilere yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çalışma başlattı. Kapalıçarşı’daki bazı iş yerlerine yapılan operasyonda, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen değerli taşların piyasa değerinin yaklaşık 445 milyon 750 bin lira olduğu belirtildi. Ayrıca, 115 kilo 602 gram 419 miligram değerli taş ve 945 adet ziynet eşyası ele geçirildi.

Başlatılan derinlemesine çalışmalar neticesinde şüphelilerin ikamet ettikleri 41 adrese ve faaliyette bulundukları 23 iş yerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyon sonucunda yakalanan şüpheli sayısı 43’e kadar yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’ndan görevlendirilen vergi müfettişleri de aramalar sırasında operasyona destek verdi.

Aramalar esnasında, piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira olan 1 kilo 373,58 gram çeşitli değerli taş, 135 adet ziynet eşyası, bin 132 adet değerli maden taşı, bir kurusıkı silah ve 109 adet fişek, 267 parça tarihi eser ile 64 adet dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen değerli taşların toplam piyasa değerinin ise 1 milyar 695 milyon 750 bin lira olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen 43 şüpheliden 34’ü tutuklanma talebiyle, aralarında 1 suça sürüklenen çocuğun da bulunduğu 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, 30 şüpheliyi tutuklarken, 13 şüpheliye adli kontrol şartıyla serbest bırakma kararı verdi.