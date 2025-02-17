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Kapı Dürbününe Kamera Yöntemiyle Çözüm Buldu

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İLGİNÇ BİR ÖNLEM ALINDI

İstanbul Sancaktepe’de ikamet eden bir vatandaş, üst komşusunun sürekli kapısını çalmasının ardından ilginç bir çözüm üretti. Sürekli olarak rahatsız edilen alt komşu, bu duruma karşı kapı dürbününe bir kamera taktırarak durumu belgelemeye karar verdi.

KAYIT ALTINA ALINDI

Kameranın kaydettiği görüntülerde, üst komşunun defalarca kapıyı çalıp kaçtığı anlar açık bir şekilde görülebiliyor. Bu durum, mahalledeki diğer sakinlerin de dikkatini çekiyor ve konu hakkında farklı yorumlar yapılıyor.

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