Kapı Önüne Ayakkabı Koyan Yanar

KOMŞULAR ARASINDA TARTIŞMALARIN NEDENİ

NTV’de yer alan habere göre, apartmanlarda kapı önüne bırakılan eşyalar sık sık komşular arasında anlaşmazlıklara yol açıyor. Bu benzer görüntüler, mahkemeye kadar gidebilecek tartışmalara neden olabiliyor. Eğer komşular uyarılara rağmen ayakkabılarını kaldırmazsa, şikayetçi olan kişi sorumlu komşusuna dava açabiliyor. Bu tarz davalar önce arabulucuya yönlendiriliyor, uzlaşma sağlanamazsa mahkemeye intikal ediyor.

ORTAK ALAN İHTİYACI

Avukat Şeref Kısacık, ortak alanların kullanılmasında dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Kısacık, “Komşuluk hukukuna, yönetim planındaki yasaklara ve kat mülkiyeti kanunundaki yasaklara dikkat edilmesi gerekiyor. Ortak alan hepimizin ve birisi bireysel eşyasını kullanamaz,” şeklinde konuştu. Herhangi bir kat malikinin zarar gördüğünü ileri sürerek dava açabileceğine değinen Kısacık, “Mahkeme onun savunmasını alacak ve gerektiğinde gelip keşif yapacak. O ayakkabıların ve ayakkabılığın kaldırılmasını, artık bundan sonra ayakkabı koyulmaması yönünde karar verecek,” ifadelerini kullandı.

İCRA PROSEDÜRLERİ

Mahkeme, ayakkabıların kaldırılması yönünde bir karar verdiğinde, bu karara uyulmadığı takdirde icra koyma süreci devreye girebiliyor. Tüm bu süreç ve uyarılara rağmen hâlâ eşyalarını kaldırmayan komşunun dairesinin ise elden gitme ihtimali bulunuyor.