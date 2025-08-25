Kapı önüne ayakkabı koyan yandı

APARTMANLARDAKİ EŞYALAR TARTIŞMA ÇIKARABİLİYOR

NTV’de yer alan habere göre, apartmanların kapı önüne yerleştirilen eşyalar sık sık komşular arasında tartışmalara yol açıyor. Bu tür tartışmalar, zamanla hukuki süreçlere kadar ulaşabiliyor. Eğer uyarılara rağmen ayakkabılar ve diğer eşyalar kaldırılmazsa, şikayet eden komşu bu konuda dava açma hakkına sahip oluyor. Bu durumlarda ilk olarak arabulucuya başvuruluyor; uzlaşı sağlanamadığı takdirde ise mahkemeye gidiliyor.

ORTAK ALAN KULLANIMINA DİKKAT!

Avukat Şeref Kısacık, ortak alanların kullanımında dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Kısacık, “Komşuluk hukukuna, yönetim planındaki yasaklara ve kat mülkiyeti kanunundaki yasaklara dikkat edilmesi gerekiyor. Ortak alan hepimizin ve birisi bireysel eşyasını kullanamaz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, herhangi bir kat malikinin dava açabileceğinden bahseden Kısacık, “Mahkeme onun savunmasını alacak ve gerektiğinde gelip keşif yapacak. O ayakkabıların ve ayakkabılığın kaldırılmasını, artık bundan sonra ayakkabı koyulmamasını yönünde karar verecek.” dedi.

MAHKEME KARARLARINA UYULMAZSA İCRA YOLU AÇIK

Mahkeme tarafından ayakkabının kaldırılması yönünde verilen kararlara uyulmaması halinde icra yoluna başvurulabiliyor. Tüm bu sürelere rağmen eşyalarını kaldırmayan komşunun dairesinin de icra yoluyla elinden çıkabilmesi mümkün.