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Kapıdan Düşen Adam 38 Gün Sonra Öldü

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KAZA TARİHİ VE YERİ

Kaza, 27 Eylül tarihinde Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, Aydınlıkevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde gerçekleşti. Şükrü Özcan, Y.A. yönetimindeki Eğribucak seferini yapan özel halk otobüsüne bindi. Bir süre sonra, otobüsün kapısı açıkken düştü. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri, Şükrü Özcan’a müdahale ederek onu Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan tetkikler sonucunda, Özcan’ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi ve tedavi altına alındı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen Özcan, 38 gün boyunca süren yaşam mücadelesinin ardından maalesef dün hayatını kaybetti. Özcan’ın cenazesi, yakınları tarafından alınıp Hulusi Akar Camisi’ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

Diğer yandan, otobüs şoförü Y.A.’nın olay günü gözaltına alındığı, ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

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