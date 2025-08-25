Kapıya Ayakkabı Koyan Yanacak

APARTMANLARDA EŞYA SORUNU

NTV’de yer alan habere göre, apartmanlarda kapı önüne bırakılan eşyalar sıklıkla komşular arasında gerginliklere yol açıyor. Bu durum, komşular arasındaki ihtilafların mahkemeye taşınmasına sebep olabiliyor. Eğer uyarılara rağmen ayakkabılar kaldırılmazsa, durumu şikayet eden kişi komşusuna dava açabilir. Bu tip uyuşmazlıklar önce arabuluculuk aşamasına, ardından uzlaşı sağlanamazsa mahkeme sürecine ilerliyor.

ORTAK ALANLARA DİKKAT

Avukat Şeref Kısacık, ortak alanların kullanımıyla ilgili dikkat edilmesi gereken noktaları vurguladı. Kısacık, “Komşuluk hukukuna, yönetim planındaki yasaklara ve kat mülkiyeti kanunundaki yasaklara dikkat edilmesi gerekiyor. Ortak alan hepimizin ve birisi bireysel eşyasını kullanamaz.” diye belirtti. Ayrıca, herhangi bir kat malikinin zarar gördüğünü iddia ederek dava açabileceğinden bahsetti. Kısacık, “Mahkeme onun savunmasını alacak ve gerektiğinde gelip keşif yapacak. O ayakkabıların ve ayakkabılığın kaldırılmasını, artık bundan sonra ayakkabı koyulmaması yönünde karar verecek.” dedi.

İCRA PROSEDÜRLERİ

Mahkemede ayakkabıların kaldırılması yönünde verilen karara uyulmaması durumunda bu kararın icra edilmesi mümkün oluyor. Tüm bunlara rağmen hala eşyalarını kaldırmayan komşunun dairesinin elinden gitme riski bulunuyor.