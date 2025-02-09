Kar Üstü Güreşlerinde Rıza Yıldırım Başpehlivan

26’NCISI DÜZENLENEN GÜREŞLER İLGİ ODAĞI OLDU

Artvin’in Şavşat ilçesi Veliköy köyünde bu yıl 26’ncı kez gerçekleştirilen Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri izleyicileri büyüledi. Veliköy Kültür ve Dayanışma Derneği ile Şavşat Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği bu organizasyonda 11 farklı kategoride toplamda 80 sporcu mücadele etti.

BAŞPEHLİVAN UNVANI RIZA YILDIRIM’A GİTTİ

Güreşler sırasında Tokat’tan katılan Rıza Yıldırım, başpehlivan unvanını kazandı. Bu yılki güreş etkinliği, hem katılımcılardan hem de izleyicilerden büyük ilgi gördü.