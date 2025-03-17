Kar Yağacak, Sıcaklık 20 Derece Düşecek

BAHAR HAVALARI YERİNİ KARA KIŞA BIRAKIYOR

Yurt genelinde bahar havası etkisini sürdürürken, Mart ayı sürpriz yaparak kış koşullarını geri getiriyor. Önümüzdeki hafta sıcaklıkların aniden 20 derece birden düşmesi öngörülüyor. Özellikle İstanbul ve Ankara’da sıcaklıklar 4-5 dereceye kadar gerileyecek. Son günlerde Adana’da ölçülen en yüksek sıcaklık ise 33,5 derece oldu.

BUGÜN HAVA DURUMU VE YARININ ÖNGÖRÜSÜ

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, “Sıcaklıklar geçtiğimiz günlere göre 20 derece birden düşecek. Bugün İstanbul ve Marmara bölgesinde sağanak yağmur başlıyor. Yarın Karadeniz üzerinden şiddetli bir soğuk hava dalgası inecek. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise ülkenin genelinde, özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’de kar yağışları bekliyoruz.” diye belirtti.

İSTANBUL’DA KAR İHTİMALI ARTMAKTA

Çalışkan, “İstanbul’da yarın poyraz çok şiddetli, fırtına boyutunda esecek ve sulu kar başlayacak. Sonraki günlerde İstanbul’da kar yağışı ihtimali de var.” şeklinde konuştu. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 26 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yaptı.