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Kar Yağışı Ankara’yı Beyaza Bürüdü

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KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, şehir genelinde etkisini arttırıyor. Caddelerin beyaz örtüyle kaplandığı gözlemlenirken, park edilen araçların üzerinde de kar birikintileri oluştu.

BELEDİYE EKİPLERİ HAZIR BEKLEMEDE

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait kar küreme ve tuzlama araçlarının, kar yağışına karşı hazırlıklı olduğu dikkat çekiyor. Ekiplerin, şehirdeki karla mücadele çalışmalarına hızlı bir şekilde başlaması bekleniyor.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ankara Valiliği, kar yağışından dolayı eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıklamıştı. Öğrencilerin, bu süreçte herhangi bir aksaklık yaşamadan güvenli bir şekilde eğitimine devam etmeleri hedefleniyor.

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